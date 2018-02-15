MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: Анастасия Бондаренко назначена статс-секретарем – заместителем Министра энергетики Российской Федерации

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 14.02.2018 Анастасия Борисовна Бондаренко назначена статс-секретарем – заместителем Министра энергетики Российской Федерации. В новой должности она будет курировать законопроектную деятельность ведомства.

Анастасия Борисовна пришла на работу в структуру Минэнерго в январе 2003 года на должность начальника отдела правовой защиты. В июне 2004 года Бондаренко возглавила правовой отдел в Федеральном агентстве по энергетике. В июле 2008 года в связи с преобразованием Минэнерго России была назначена директором Юридического департамента. За десятилетний стаж работы в этой должности Анастасия Борисовна добилась значительных результатов в продвижении законодательных инициатив Минэнерго России.

Анастасия Борисовна награждена рядом ведомственных и государственных наград, в их числе – медаль ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени (2014 год), Благодарность Президента Российской Федерации (2017 год).

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