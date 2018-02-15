MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: Благотворительная акция работников ООО «Газпром трансгаз Томск»

15 февраля 2018В течение двух дней работники ООО «Газпром трансгаз Томск» перечислили на добровольных началах около 300 000 бонусных авиамиль для фонда «Обыкновенное чудо», который поддерживает семьи с детьми, имеющие серьезные проблемы со здоровьем.

Инициатором акции выступил Объединенный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Томск».

«Мы знаем, что у подопечных благотворительного фонда есть потребность в приобретении авиабилетов. Поэтому решили помочь, — комментирует ведущий инженер отдела проектных работ по энергетике, АСУТП и связи ООО „Газпром трансгаз Томск“, член Объединенного совета молодежи Дмитрий Барановский.– Сотрудники компании достаточно часто летают в командировки. У многих накапливаются бонусные мили. Так возникла идея переводить бонусы на счет фонда „Обыкновенное чудо“».

Благотворительные мили действуют с 2015 года. Воспользоваться подаренными милями уже смогли 250 семей из Томской области. Фонд предоставляет семьям билеты для перелета.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока.

Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9 тыс. км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 19 млрд куб. м.

В состав компании входит 22 филиала, в том числе 16 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 9 компрессорных станций, одна насосно-компрессорная станция, 36 газоперекачивающих агрегатов, 127 газораспределительных станций, 11 автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций.

Менеджмент качества предприятия соответствует требованиям стандартов СТО «Газпром» 9001–2006 (части I и II), ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001–2008. Внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. В 2015 году достижения компании отмечены премией Правительства Российской Федерации в области качества.

На предприятии трудятся более 8000 человек. Головной офис компании расположен в Томске.

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