MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Брянске прокуратура добилась предоставления квартиры сироте

В прокуратуру Фокинского района г. Брянска обратился местный житель, 1991 года рождения.

Установлено, что заявитель в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей, так как они умерли.

Несмотря на включение его в январе 2017 года в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, нуждающихся в жилых помещениях по договорам найма специализированных жилых помещений, молодой человек жилым помещением на момент прокурорской проверки обеспечен не был.

В целях защиты его жилищных прав прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании Брянской городской администрации предоставить жилое помещение.

Советский районный суд г. Брянска требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время решение суда исполнено. Молодому человеку вручены ключи от квартиры площадью 38,8 кв.м.

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