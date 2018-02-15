MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Иркутске благодаря вмешательству прокуратуры 73 работникам строительной организации выплачен долг по заработной плате

Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска провела проверку соблюдения трудового законодательства в ЗАО «Иркутсклесстрой».

Установлено, что строительное предприятие имеет задолженность по заработной плате перед 73 работниками за сентябрь-октябрь 2017 года на общую сумму более 1,9 млн. рублей.

С целью восстановления трудовых прав работников предприятия прокурор района внес представление генеральному директору общества с требованием незамедлительного погашения задолженности по оплате труда и выплате компенсации за просрочку выплат.

Кроме того, по инициативе прокурора руководитель организации привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Вследствие своевременно принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. В настоящее время работникам предприятия производится начисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы.

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