MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: В рамках государственно-частного партнёрства построят новую ледовую академию в Челябинской области

Сегодня, 15 февраля, в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума заключено соглашение между Правительством Челябинской области, группой ЧТПЗ и государственной корпорацией «Росатом» на строительство ледовой академии «Высота» в Озерске Челябинской области.

Документ был подписан в присутствии Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова, губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и председателя Совета директоров ЧТПЗ Андрея Комарова.

«На Урале ледовые виды спорта пользуются особой популярностью и желающих заниматься хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом или просто провести досуг на катке достаточно много, – сказал Павел Колобков. – Новый современный ледовый дворец позволит решить проблему недостатка спортивной инфраструктуры в Озерске».

Многофункциональный спортивный комплекс будет построен в рамках государственно-частного партнерства. Проект объекта предполагает строительство крытой ледовой арены на 400 зрителей, спортивной площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола и открытой тренажерной площадки. Общая стоимость проекта составит около 500 млн рублей.

Строительство ледовой академии начнётся во втором полугодии 2018 года и завершится в 2019 году.

Фото: пресс-служба группы ЧТПЗ

Пресс-служба Минспорта России

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