MIL OSI – Source: Government of France – Press Release/Statement

Headline: Déplacement d’Édouard Philippe, Premier ministre, à l’usine Lassigny de l’Oréal (Oise)

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre

et M. Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie et des Finances

visiteront l’usine L’Oréal de Lassigny

Vendredi 16 février 2018

A l’occasion de ce déplacement, le Premier ministre précisera les orientations du Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) et notamment les mesures que le Gouvernement souhaite prendre en matière de protection des entreprises stratégiques et du tissu économique français.Déroulé prévisionnel :15h30 : arrivée du Premier ministre et du ministre de l’Economie et des FinancesPool presseVisite de l’entreprise et échanges avec les salariésPool presse16h15 : discours du Premier ministrePool TV + pool photo +radios + rédacteurs

Dispositif presse :

Merci de bien vouloir vous accréditer avant jeudi 15 février à 20h00 à : communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité. Merci de nous communiquer votre numéro d’immatriculation si vous souhaitez garer votre véhicule sur le parking de l’usine.

Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard à 14h45 à l’entrée du site située à la jonction de la rue de la croix Saint-Claude avec la rue de la Cavée Margot 60310 Lassigny

Une note de précision pool sera envoyée ultérieurement.



Note aux rédactions – M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre – Usine Lassigny de l’Oréal – 16.02.2018

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.