Bundeskanzlerin Merkel dringt auf ein schnelles rechtsstaatliches Verfahren gegen Deniz Yücel. Das habe sie im Gespräch mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim deutlich gemacht, sagte sie in Berlin. Merkel kündigte an, trotz der Differenzen die Zusammenarbeit mit der Türkei zu intensivieren.

