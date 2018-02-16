MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: Алексей Текслер выступил на Мюнхенской конференции по политике безопасности

16 февраля, Мюнхен (Германия). – Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер выступил на круглом столе «Жизнь и мечты: энергетическая геополитика» Мюнхенской конференции по политике безопасности.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы обеспечения энергетической безопасности.

Беседа прошла при участии высокопоставленных спикеров, а именно: бывшего Министра энергетики США Э. Мониза, заместителя Министра энергетики США Д. Бруйетт, Главного исполнительного директора «Юнипер» К. Шафера, Главного исполнительного директора «Линде» А. Беллони,

Вице-президента «Статойл» Л. Бахера, Главного исполнительного директора «Норд Стрим 2» М. Варнига, Вице-премьера Кувейта А. Аль-Саббаха, Министра иностранных дел Омана Ю. бин Алави, Министра иностранных дел Азербайджана Э. Маммадьярова, Министра иностранных дел Киргизской Республики Э. Абдылдаева, члена Совета директоров «ЭксонМобил Центральная Европа» Г. Калькоффена и др.

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