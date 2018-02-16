MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: Антон Инюцын: «До 50% инвестиционных проектов в ТЭК могут быть эффективнее реализованы на принципах agile»

16 февраля, Сочи. – Заместитель Министра энергетики Антон Инюцын принял участие в сессии «Проектное управление как инструмент привлечения инвестиций: лучшие региональные практики», которая прошла в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В своем выступлении Антон Инюцын отметил, что с помощью инструментов проектного управления Минэнерго России решает задачи по созданию энергетической инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций в ТЭК.

«Топливно-энергетический комплекс привлекает инвестиций в основной капитал больше всех остальных отраслей в России. Только в 2017 году объём инвестиций превысил 3,5 триллиона рублей», – сказал замглавы Минэнерго.

Кроме этого, Антон Инюцын подчеркнул, что Министерство энергетики РФ применяет подходы по повышению эффективности госуправления за счет внедрения принципов проектного менеджмента. «Важнейшими элементами проектного менеджмента являются принципы agile. До 50% инвестиционных проектов в российском ТЭК могут быть эффективнее реализованы на принципах agile», – добавил он.

Подводя итоги дискуссии, замминистра подчеркнул, что Минэнерго изучает и внедряет опыт управления не только российских коллег, но и европейских, американских и азиатских партнеров.

«В дальнейшем, доля задач, решаемых с применением методов проектного управления, будет только расти», – сказал Антон Инюцын.

Также, в рамках панельной сессии представителем Правительства РФ были озвучены итоги пилотного рейтинга уровня зрелости организации проектной деятельности. Среди федеральных органов исполнительной власти в итоговом рейтинге Минэнерго России заняло 4 место. При этом, по таким показателям как «Стратегическое планирование и управление портфелем проектов» и «Развитие компетенции культуры эффективноти» – 2 место, а по критерию «Принятие решений и организационная поддержка» – 3 место.

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