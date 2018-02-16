MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: Владимир Путин поздравил коллектив «Газпрома» с 25-летием

16 февраля 2018Сегодня состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Алексей Миллер проинформировал Владимира Путина об основных результатах работы компании за прошедшие 25 лет и ходе реализации стратегических проектов. Президент РФ поздравил коллектив «Газпрома» с юбилеем.

В рамках встречи в режиме видеоконференции Владимиру Путину были представлены новые спортивные объекты, построенные в рамках программы «Газпром — детям».

Редакция сайта ПАО «Газпром»

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Владимир Путин: Алексей Борисович, завтра у нашей самой, наверное, мощной компании с государственным участием, у «Газпрома», юбилей — 25 лет. Хочу поздравить Вас и всех, кто работает в системе «Газпрома», весь огромный коллектив нашей ведущей компании с этим событием. Хочу отметить, что за эти 25 лет проделана колоссальная работа по консолидации отрасли, по ее сохранению и развитию.

Мы с Вами хорошо помним, был момент, когда государство практически утратило контроль над этой компанией. Она, без преувеличения, является системообразующей для экономики. На протяжении очень многих лет, когда в 90-е, в начале 2000-х годов экономика страны находилась в сложном положении, она в значительной степени держалась именно на «Газпроме». Поскольку компания выдавала необходимый объем для поддержания нужных режимов и в электроэнергетике, в тепловой генерации и делала это по ценам и тарифам явно ниже рыночных. За счет этого все остальные отрасли могли выстраивать свою работу, перестраивать то, что себя уже изжило, вкладывать ресурсы в развитие.

И сам «Газпром» за это время проделал тоже колоссальную работу, с точки зрения технологического обновления, расширения своих возможностей. Сейчас «Газпром» работает на 151 месторождении. Сомневаюсь, чтобы какая-то другая компания в мире так широко раскинула свои сети, в хорошем смысле этого слова.

Вы присутствуете в 34 странах мира, где вы активно работаете, где у вас очень много партнеров и друзей. Знаю, что «Газпром» развивается не только внутри страны, увеличивая объемы газификации наших населенных пунктов, но и работает активно за рубежом, поставляя значительную часть доходов бюджета именно и прежде всего за счет своей экспортной составляющей.

Я Вас и всех сотрудников «Газпрома» поздравляю и с результатами, и с юбилеем.

Алексей Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович! Свой 25‑летний юбилей «Газпром» встречает на первой позиции в глобальной табели о рангах. Компания занимает первое место среди 250 ведущих мировых нефтяных, газовых, электроэнергетических компаний. «Газпром» располагает самыми крупными запасами газа в мире — более 17% мировых запасов газа. Последовательно наращивает свой ресурсный потенциал, благодаря тому, что с 2005 года стабильно объем прироста запасов газа компании выше объема ежегодной добычи.

Созданы новые центры газодобычи на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. Но что самое главное, создан новый Ямальский центр газодобычи — с нуля, в Арктике. И именно сейчас Ямальский центр газодобычи становится ключевым в работе «Газпрома». И сейчас именно на Ямале «Газпром» обеспечивает значительный прирост запасов газа. Так, только по Тамбейской группе месторождений суммарные запасы газа составляют 7,7 трлн куб. м.

«Газпром» располагает крупным добычным комплексом. Мощности его составляют более 550 млрд куб. м. При годовой добыче в 2017 году в 471 млрд куб. м это позволяет компании оперативно и надежно удовлетворять пиковый спрос со стороны российских потребителей в осенне-зимний период, а также растущий спрос на трубопроводный российский газ на зарубежных рынках.

Компания последовательно развивает свою газотранспортную систему. Протяженность магистральных газопроводов «Газпрома» в настоящее время составляет более 170 тыс. км. Это самая протяженная газотранспортная система в мире. И, по мнению высококвалифицированных экспертов, Единая система газоснабжения в нашей стране является самой надежной. Она в режиме реального времени позволяет синхронизировать режимы добычи, транспорта, хранения, распределения газа.

«Газпром» располагает самыми крупными мощностями по хранению газа в мире. К отопительному сезону 2017/2018 года компания закачала рекордные объемы газа — 72,2 млрд куб. м. Это в два раза больше, чем в 1993 году.

Следует отметить, что за последние семь лет, начиная с 2010 года, «Газпром» на 30% увеличил суточную производительность наших «подземок». К нынешнему отопительному сезону мы установили исторический рекорд: суточная производительность на начало периода отбора — 805,3 млн куб. м.

Без сомнения, самой главной социально ориентированной программой является Программа газификации. В середине 2005 года, уважаемый Владимир Владимирович, по Вашей команде был дан старт этой Программе. За это время построено более 30 тыс. км газопроводов, газифицировано более 4 тыс. населенных пунктов. Уровень газификации по России на 1 января 2018 года составляет 68,1%.

Как Вы нас и ориентировали, приоритет в рамках Программы газификации был отдан газификации на селе. За это время газификация на селе увеличена в 1,7 раза и на 1 января этого года составляет 58,7%. Здесь, конечно же, следует отметить то, что уровень газификации на селе сегодня выше уровня газификации по стране в 2005 году.

«Газпром» сегодня обеспечивает надежное газоснабжение не только России, но и Белоруссии, Армении, Кыргызстана.

В прошлом году компания установила исторический рекорд поставки газа на экспорт — 194,4 млрд куб. м, и в настоящее время имеет исторически максимальную долю на европейском газовом рынке — 34,7%. С 1993 года компания увеличила объем экспорта в 1,9 раза. Надо отметить, что самый существенный рост поставок газа на экспорт мы обеспечили в течение последних трех лет — более чем на 30%. По сравнению с 2014 годом «Газпром» поставил на экспорт на 47 млрд куб. м газа больше.

Спрос на трубопроводный российский газ на зарубежных рынках растет, и поэтому мы реализуем новые экспортно-ориентированные проекты — «Турецкий поток», «Северный поток — 2».

Уважаемый Владимир Владимирович, по Вашему распоряжению компания «Газпром» реализует Восточную газовую программу для обеспечения газоснабжения потребителей Российской Федерации в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, для создания экспортной инфраструктуры для поставок нашего газа на азиатские рынки. Для этого мы развиваем Сахалинский центр газодобычи, обустраиваем Чаяндинское и Ковыктинское месторождения. Строим газопровод «Сила Сибири»: к сегодняшнему дню построено более 1520 км. Это две трети протяженности линейной части газопровода от Чаяндинского месторождения до росийско-китайской границы. И в следующем году, 20 декабря, начнутся поставки трубопроводного газа на самый динамичный газовый рынок в мире — на рынок Китая.

В рамках Восточной газовой программы «Газпром» строит Амурский газоперерабатывающий завод мощностью 42 млрд куб. м газа. Этот завод станет самым мощным газоперерабатывающим заводом в стране и вторым по мощности в мире.

Владимир Владимирович, Вы ориентировали бизнес быть социально ответственным, и по Вашей инициативе компания «Газпром» реализует программу «Газпром — детям».

Владимир Путин: В каком году вы начинали?

Алексей Миллер: В 2007 году.

За эти годы нами построены и реконструированы более 1600 объектов в 73 субъектах Российской Федерации, построено 120 физкультурно-оздоровительных комплексов. На этих объектах в настоящее время занимаются спортом более 100 тыс. человек.

В нашей стране есть хорошая традиция — встречать юбилеи новыми трудовыми достижениями, вводить в строй новые объекты. К юбилею «Газпрома» мы вводим в эксплуатацию крупные спортивные комплексы в четырех субъектах Российской Федерации: в Хабаровском крае, в Курской, Воронежской и Брянской областях.

У нас на прямой связи Комсомольск-на-Амуре.

Владимир Путин: Пожалуйста.

Вадим Навоенко: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Алексей Борисович!

Из Комсомольска-на-Амуре докладывает Навоенко Вадим, заместитель генерального директора по капитальному строительству компании «Газпром инвестгазификация».

Здесь в рамках программы «Газпром — детям» мы завершили строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса. Он включает в себя большой универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, 25‑метровый плавательный бассейн, а также специализированные залы для атлетических и оздоровительных занятий. Общая площадь комплекса составляет 6,5 тыс. кв. м. Здесь единовременно могут заниматься свыше 200 человек.

Комплекс построен в одном из самых густонаселенных районов города — Привокзальном. Раньше здесь практически отсутствовала спортивная инфраструктура, однако теперь тысячи детей получили возможность приобщиться к физкультуре и спорту в непосредственной близости от своих домов.

Алексей Миллер: У нас на прямой связи Курск.

Анатолий Еркулов: Добрый день! Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Алексей Борисович!

На связи из Курска Еркулов Анатолий Станиславович, заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям компании «Газпром межрегионгаз».

Курская область — один из традиционно сильных центров развития коневодства и конного спорта в России. В прежние времена здесь, в Курске, на ипподроме на улице Магистральной работала детская школа верховой езды, которая привлекала массу ребят. Поэтому именно на этом месте в рамках программы «Газпром — детям» мы построили современный комплекс для новой конноспортивной школы.

Комплекс включает в себя крытый манеж, конюшню на 100 лошадей, склады для фуража и сена, а также вспомогательные помещения. Размах комплекса впечатляет. Он расположен на 9 га, общая площадь комплекса — 75 тыс. кв. м. На нем есть открытое боевое поле размером 50 на 80 м, а также тренировочные площадки общей площадью 13 тыс. кв. м.

Новая инфраструктура позволяет проводить как тренировки, так и соревнования по различным дисциплинам конного спорта. Так, на ваших глазах под руководством Юлии Жилиной проходит тренировка с детьми Курской области. В ближайшее время наш комплекс гостеприимно откроет свои двери для проведения этапа Кубка Победы по конкуру, посвященного памяти Героя Советского Союза Сугерова Бориса Андреевича.

Таким образом, в Курской области созданы все условия для того, чтобы воспитанники школы, а также их питомцы блистали на российских и международных аренах.

Алексей Миллер: У нас на прямой связи поселок Кантемировка Воронежской области.

Алексей Бажанов: Добрый день! Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Алексей Борисович!

Докладывает Бажанов Алексей Олегович, генеральный директор ООО «Газпром инвестгазификация».

Мы находимся в поселке Кантемировка Воронежской области. Кантемировский район — один из наиболее удаленных от областного центра, он находится на юге региона. Расстояние отсюда до Воронежа составляет 279 км. В Кантемировском районе проживает 35 тыс. жителей, в том числе 3 тыс. детей в возрасте от 6 до 18 лет. Ранее у них не было комфортных условий для комплексных занятий физкультурой и спортом.

Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках программы «Газпром — детям», который мы открываем сегодня, состоит из двух бассейнов: 25‑метрового взрослого и 10‑метрового детского, а также универсального тренажерного зала. Общая площадь комплекса — 3 тыс. кв. м. Одновременно здесь могут заниматься 63 человека. Это очень востребованный спортивный объект, который принесет много пользы жителям района, а особенно детям.

Алексей Миллер: На связи поселок Суземка Брянской области.

Владимир Приймак: Здравствуйте! Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Алексей Борисович!

На связи из поселка Суземка Приймак Владимир Викторович, генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома».

В Брянской области особую популярность обрели зимние ледовые виды спорта — фигурное катание и хоккей. В Суземском районе с населением около 15 тыс. жителей уже имеется несколько детских хоккейных команд. До последнего времени в своем районе ребята могли заниматься только зимой, на открытых площадках при школах. Ближайший крытый ледовый дворец находится в 40 км, в соседнем Трубчевске.

Но сегодня благодаря реализации программы «Газпром — детям» у юных хоккеистов появилась возможность заниматься дома, в родном районе, круглогодично в новом современном комплексе.

Наш комплекс площадью 3,5 тыс. кв. м имеет в своем составе полноразмерное хоккейное поле размером 60 на 30 метров. Здесь имеется свой тренажерный гимнастический зал, а также все необходимые вспомогательные помещения. Одновременно здесь может заниматься 120 человек. Мы надеемся, что наш комплекс позволит в полной мере раскрыться спортивным талантам местных ребят.

Владимир Путин: Спасибо. Владимир Викторович, а сколько стоит такое сооружение, комплекс?

Владимир Приймак: Такое сооружение стоит порядка 430 млн руб.

Владимир Путин: И как быстро вы создали этот комплекс, построили?

Владимир Приймак: Два года, Владимир Владимирович.

Владимир Путин: Быстро. Спасибо.

Хочу к коллегам обратиться в регионах — и к Вадиму Владимировичу, к Анатолию Станиславовичу, к Алексею Олеговичу, к Владимиру Викторовичу. Хочу вас поблагодарить и прошу передать самые наилучшие пожелания всем, кто работал над созданием этих объектов.

Спасибо вам большое.

Реплика: Спасибо, Владимир Владимирович.

Владимир Путин: Программа, о которой Вы сказали, результаты которой частично сейчас смотрели, имеет очень большое значение для регионов страны. «Газпром» — сетевая компания, работает, по сути, на всей территории, почти во всех субъектах Российской Федерации. Но я знаю, что Вы делали это не только по моей просьбе, но и в силу того, что компания и руководство компании поддерживает детский спорт, поддерживает целенаправленно на системной основе. Прошу Вас эту работу не оставлять, продолжить ее в будущем.

Алексей Миллер: Есть.

Владимир Путин: Поздравляю Вас и весь коллектив «Газпрома» с юбилеем, с 25‑летием. Хочу выразить надежду на то, что и дальше «Газпром» будет работать также эффективно, как это было до настоящего времени.

Алексей Миллер: Спасибо, Владимир Владимирович.

Поздравление Алексея Миллера

«Газпрому» — 25 лет

Селекторное совещание

Инфографика

Видеоролик

Поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина

Поздравление Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева

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