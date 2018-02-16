MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: Вячеслав Кравченко: «Надо начинать действовать, а не рассуждать о проблеме»

16 февраля, Сочи. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко выступил на панельной дискуссии «Привлечение внешних инвестиций: установление долгосрочных правил регулирования отрасли» в рамках Российского инвестиционного форума.

Участники обсудили вопрос привлечения внешнего капитала в энергетику, как вызова на пути реализации проекта по цифровизации электрических сетей.

В своём выступлении замминистра назвал одной из ключевых проблем, вызывающих опасения у инвесторов, недостаточно чёткие правила ведения бизнеса. «На мой взгляд, нужно кардинально менять существующую регляторику. Без гарантий со стороны государства, гарантий неизменности нормативного регулирования в долгосрочном периоде, без гарантий минимизации вмешательства в бизнес-процессы инвестор и дальше будет с максимальной осторожностью участвовать в проектах», – сказал Вячеслав Кравченко.

Замглавы энергетического ведомства также призвал начинать процесс цифровизации: «Я 5 лет назад участвовал в подобной панельной сессии, обсуждали тоже самое, что и сейчас. Что изменилось? Ничего. Давайте заканчивать рассуждать о проблеме. Надо начинать действовать и уже на практике находить оптимальное решение».

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