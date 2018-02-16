MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Амурской области местная жительница осуждена за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере

Приговором Благовещенского районного суда Амурской области 38-летняя жительница села Сергеевка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере).

В суде установлено, что с 30 июля по 4 октября 2017 года женщина собрала более 39 килограмм марихуаны, а также изготовила свыше 20 грамм гашишного масла, которое хранила в своем подворье.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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