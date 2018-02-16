MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Мурманской области благодаря мерам прокурорского реагирования работникам организации выплачена задолженность по заработной плате в сумме свыше 1,5 млн. рублей

Прокуратура Кольского района Мурманской области провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ организация ООО «Северный ветер» не выплатила 33 работникам заработную плату в размере свыше 1,5 млн. рублей.

Прокуратурой района в отношении директора организации и юридического лица ООО «Северный ветер» вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 Ко АП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Государственной инспекцией труда в Мурманской области директор организации привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей, юридическое лицо – в размере 30 тыс. рублей.

В настоящее время после вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда перед работниками погашена в полном объеме, их права восстановлены.

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