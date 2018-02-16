MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Денис Спицов выиграл бронзовую медаль XXIII Олимпийских зимних игр в лыжной гонке на 15 км

Сегодня, 16 февраля, на XXIII Олимпийских зимних играх в Пхёнчхане (Республика Корея) россиянин Денис Спицов, выступающий на Играх – 2018 под нейтральным флагом в статусе олимпийского атлета из России, стал бронзовым призёром в лыжной гонке на 15 км свободным стилем.

Наш спортсмен преодолел дистанцию за 34 минуты 6,9 секунды. «Золото» завоевал швейцарец Дарио Колонья (33.43,9), который с учётом побед на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. Серебряную медаль выиграл норвежец Симен Хегстад Крюгер (34.02,2).

Другие россияне показали следующие результаты: Андрей Мельниченко – 14-й (35.02,1), Андрей Ларьков – 20-й (35.25,1), Алексей Виценко – 48-й (36.46,4).

Для российских лыжников медаль Дениса Спицова стала третьей на Играх в Пхёнчхане, ранее также бронзовые медали завоевали Александр Большунов и Юлия Белорукова в спринте.

«Денис заслужил, это настоящая победа и большая радость, – отметила в интервью журналистам президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. – Очень нервничали и переживали до последнего. Спасибо большое тренерам и спортсменам. Сегодня на сто процентов самая неожиданная награда, потому что я всегда говорила, что это не наша гонка. Очень приятная неожиданность».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Дениса Спицова и его тренеров с «бронзой» XXIII Олимпийских зимних игр и желает новых достижений и побед!

Фото: Владимир Астапкович, Алексей Филиппов / «Р-Спорт» / МИА «Россия сегодня», Odd Andersen / AFP

Пресс-служба Минспорта России

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