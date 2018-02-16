MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Никита Трегубов – серебряный призёр XXIII Олимпийских зимних игр в скелетоне

Сегодня, 16 февраля, на XXIII Олимпийских зимних играх в Пхёнчхане (Республика Корея) россиянин Никита Трегубов, выступающий на Играх – 2018 под нейтральным флагом в статусе олимпийского атлета из России, завоевал серебряную медаль в соревнованиях по скелетону.

По сумме четырёх попыток он показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Олимпийским чемпионом стал южнокореец Юн Сун Бин (3.20,55), «бронза» досталась британцу Доминику Парсонсу (3.22,20).

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал выступление россиянина: «Это – прекрасный результат. На Игры Никита приехал без тренера и показал свой сибирский характер: был предельно собран и уверен в своих силах, достаточно стабильно выступил во всех заездах. Поздравляю Никиту с «серебром». Очень рад за него».

В интервью журналистам Никита Трегубов поделился своими эмоциями после завершения соревнований: «Завоевать «серебро» Олимпиады – просто непередаваемые ощущения. Подготовка была сложна как никогда, но я очень рад, что смог справиться со всеми трудностями, со всеми нервами и стать серебряным призёром. Мне очень грустно, что рядом со мной не было товарищей по команде. Я бился не только за себя, но и за них».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Никиту Трегубова и его тренеров с серебряной медалью XXIII Олимпийских зимних игр и желает больших успехов и побед в дальнейшем!

Фото: Владимир Астапкович / «Р-Спорт» / МИА «Россия сегодня», Arnd Wiegmann / Reuters, Mark Ralston / AFP

Пресс-служба Минспорта России

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