MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Поздравление Сирилу Рамафозе по случаю избрания Президентом Южно-Африканской Республики

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сирилу Рамафозе по случаю

избрания Президентом Южно-Африканской Республики. Глава Российского

государства высоко оценил вклад С.Рамафозы в борьбу против апартеида и в становление в ЮАР демократического общества и выразил уверенность, что его

деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему

продвижению страны по пути прогресса и процветания.В.Путин отметил дружественный

характер отношений между Россией и ЮАР и подтвердил готовность к конструктивному диалогу и совместной работе с С.Рамафозой, в том числе с учетом

председательства Южно-Африканской Республики в БРИКС.

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