MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Поздравление Сирилу Рамафозе по случаю избрания Президентом Южно-Африканской Республики
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сирилу Рамафозе по случаю
избрания Президентом Южно-Африканской Республики. Глава Российского
государства высоко оценил вклад С.Рамафозы в борьбу против апартеида и в становление в ЮАР демократического общества и выразил уверенность, что его
деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему
продвижению страны по пути прогресса и процветания.В.Путин отметил дружественный
характер отношений между Россией и ЮАР и подтвердил готовность к конструктивному диалогу и совместной работе с С.Рамафозой, в том числе с учетом
председательства Южно-Африканской Республики в БРИКС.
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