MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: По постановлению Котласской транспортной прокуратуры коммерческая организация оштрафована на 1 млн. рублей за коррупционное правонарушение

Котласская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) в отношении ООО «Калита».

Основанием для этого решения явились противоправные действия работника данного общества, который в интересах указанной коммерческой организации передал должностному лицу Котласского филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Архангельской области и Ненецком автономном округе (ФБУ «Архангельский ЦСМ») денежные средства за выдачу свидетельства о поверке автомобильных весов без фактического проведения процедуры поверки.

Должностное лицо регионального центра за это преступление осуждено по ст. 290 УК РФ (получение взятки) к лишению свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 2 года.

Работник общества в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ (дача взятки) освобожден от уголовной ответственности в связи с активным содействием раскрытию преступления.

По результатам рассмотрения постановления указанной прокуратуры мировой судья признал ООО «Калита» виновным в передаче незаконного вознаграждения и привлек общество к административной ответственности в виде штрафа на сумму в 1 млн. рублей.

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