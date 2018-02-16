MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: При поддержке Минэнерго России стартует Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»

С 20 февраля 2018 года в шести ведущих технических вузах России пройдет торжественное открытие соревнований Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». На протяжении следующих трех месяцев более 4000 студентов 52 технических вузов России и ближнего зарубежья будут бороться за выход в финал Чемпионата, предлагая лучшие решения для Арктического региона России по направлениям «геологоразведка», «горное дело», «металлургия», «нефтегазовое дело», «нефтехимия», «электроэнергетика».

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Цель чемпионата «CASE-IN» − популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в ТЭК и МСК.

Чемпионат ставит перед собой задачу привлечь интеллектуальный потенциал молодежи инженерных специальностей к решению актуальных практических задач, стоящих перед ТЭК и МСК России. В связи с этим в 2018 году все направления Чемпионата объединяет общая тема «Развитие Арктики».

«Мы ожидаем, что привлечение молодежи ТЭК к решению задач в Арктической зоне Российской Федерации даст конкретные практические результаты: новые идеи развития, природосберегающие технологии освоения и транспортировки ресурсов, новые формы сотрудничества и привлечения инвестиций. И главное, вырастет число талантливой неравнодушной молодёжи, готовой работать на благо нашей великой страны», − отметил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в своем обращении к участникам чемпионата.

В финале, который по традиции пройдет в Москве 30 −31 мая 2018 года, команды – победители отборочных этапов будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд года и за возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях. Победители Лиг по горному делу и по электроэнергетике также получат шанс принять участие в ежегодных летних образовательных программах «Горная школа» и «Энергия молодости».

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