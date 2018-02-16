MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: Чешские компетентные органы передали в Россию предпринимателя Бориса Трунова, обвиняемого в хищении 15 млн рублей у ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц»

Сегодня в аэропорту г. Праги состоялась передача российским правоохранительным органам предпринимателя Бориса Трунова.

Ранее, 4 января 2015 года, Трунов был задержан на территории Чешской Республики по запросу Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 30 января 2015 года российская сторона передала в Министерство юстиции Чешской Республики запрос о выдаче этого лица для привлечения к уголовной ответственности, который удовлетворен компетентными органами Чехии 22 января 2018 года.

Трунов обвиняется в совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ).

Как полагает следствие, Трунов, являясь единственным участником и финансовым директором ООО «Компания «Сибирь», с мая по октябрь 2007 года предоставил ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» подложные документы для заключения договоров факторингового обслуживания. Обманув партнеров, он похитил денежные средства на сумму более 15 млн рублей.

Уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю.

В отношении Трунова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фактический прием указанного лица по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации осуществляют Федеральная служба исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России.

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