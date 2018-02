© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Was sind die Wünsche, Sorgen und Ängste von Kindern? Wo fühlen sie sich ernst genommen und beteiligt? Diesen und weiteren Fragen geht die vierte Kinderstudie des “World Vision Instituts” nach. Eines der Ergebnisse: Kinder brauchen bessere Teilhabechancen – vor allem in Familien mit kleinen Einkommen.

