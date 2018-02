© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Le cyclone tropical Gita est attendu en Nouvelle-Zélande le 19 février 2018 avec des vents violents et des pluies intenses susceptibles de provoquer inondations et glissements de terrain. – Actualités de l’Ambassade

