© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Der seit einem Jahr in der Türkei festgehaltene Journalist Deniz Yücel kommt nach Angaben seines Anwaltes frei. Das hat das Auswärtige Amt am Vormittag bestätigt. Erst gestern hatte sich Kanzlerin Merkel im Gespräch mit dem türkischen Premier für Yücel eingesetzt.

You are here:

You might also like...