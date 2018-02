MIL OSI – Source: European Economic and Social Committee

Headline: French minister for European affairs calls on EESC to engage in project of public consultations across Europe launched by Emmanuel Macron

English version available soon

Le CESE a un rôle essentiel à jouer dans les consultations citoyennes proposées par le président français, car il y a une profonde cohérence entre l’action que mène le CESE au quotidien, permettant à la société civile de participer à l’évolution de l’Europe au plus haut niveau, et l’ambition que ces consultations citoyennes expriment. C’est ce qu’a affirmé la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, lors de son intervention à la plénière du CESE à Bruxelles le 15 février.

