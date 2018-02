European Economic and Social Committee – School visit in Austria

MIL OSI – Source: European Economic and Social Committee

Headline: Press release – School visit in Austria

Welchen Stellenwert hat die Kultur für die Zukunft Europas?

Jugendliche aus Hallein bereiten sich auf ihren Besuch in Brüssel vor

Zur Vorbereitung auf die EWSA-Jugendplenartagung „Your Europe, Your Say“ (YEYS), die am 15./16. März 2018 in Brüssel stattfindet, wird Alfred Gajdosik, Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, am 19. Februar 2018 von 9:00 bis 13:00 Uhr die Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule in Hallein besuchen.

