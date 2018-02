European Economic and Social Committee – School visit in Italy

MIL OSI – Source: European Economic and Social Committee

Headline: Press release – School visit in Italy

Gli studenti del Liceo Benedetti di Venezia si preparano per la loro missione a Bruxelles

Liceo scientifico Benedetti, martedì 20 febbraio, ore 10.00-13.00

Primo passo verso Bruxelles per gli studenti del Liceo Benedetti di Venezia che il prossimo marzo rappresenteranno l’Italia in un grande dibattitto che vedrà protagonisti i giovani delle scuole superiori di tutta Europa volto stabilire quale posto vogliono dare le nuove generazioni alla cultura nel futuro dell’Europa. Il 20 febbraio il consigliere Emilio Fatovic, membro del Comitato economico e sociale europeo, che organizza la manifestazione, visiterà l’istituto per spiegare agli studenti come nasce una proposta della società civile europea per poi passare il testimone ai ragazzi.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.