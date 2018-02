© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

“Wir haben Verantwortung übernommen”, erklärte Verteidigungsministerin von der Leyen zur sicherheitspolitischen Entwicklung der vergangenen vier Jahre in Deutschland. Zuvor hatte Botschafter Ischinger gemahnt, die Welt stehe so dicht an einem militärischen Konflikt wie seit Ende der Sowjetunion nicht.

You are here:

You might also like...