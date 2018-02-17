MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Встреча Павла Колобкова с руководством Европейского полицейского спортивного союза

Сегодня, 17 февраля, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялась встреча главы ведомства Павла Колобкова и президента Европейского полицейского спортивного союза (USPE) Люка Смейерса.

В беседе также принимали участие генеральный секретарь USPE Фред Куссеров и заместитель председателя Общества «Динамо» Владимир Газизов.

«Уже второй год Россия в лице Общества «Динамо» является постоянным членом Европейского полицейского спортивного союза, – отметил Павел Колобков. – За этот период в нашей стране состоялись чемпионаты Европы USPE по волейболу среди женских команд и по пулевой стрельбе, а также отборочный турнир чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд. Организация этих соревнований получила высочайшую оценку USPE, что позволяет нашей стране снова претендовать на проведение спортивных мероприятий Союза».

Павел Колобков поинтересовался у Люка Смейерса об организации работы Исполкома USPE, который в эти дни проходит в Москве. В ответ президент Союза отметил, что представители Общества «Динамо» создали все необходимые условия для успешного проведения мероприятия.

Кроме того, стороны обсудили вопросы организации Конгресса USPE, который также примет Российская Федерация в этом году.

В настоящее время членами Европейского полицейского спортивного союза являются 40 стран. При взаимодействии с международными спортивными федерациями USPE проводит чемпионаты Европы по 16 летним и зимним видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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