MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская – бронзовые призёры XXIII Олимпийских зимних игр в лыжной эстафете

Сегодня, 17 февраля, в Пхёнчхане (Республика Корея) на XXIII Олимпийских зимних играх российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская, выступающие на Играх-2018 под нейтральным флагом в статусе олимпийских атлетов из России, завоевали «бронзу» в эстафетной гонке 4 х 5 км.

Российские спортсменки преодолели 20 км за 52 минуты 7,6 секунды. Победу в гонке с результатом 51 минута 24,3 секунды одержали норвежские лыжницы Ингвильд Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага и Марит Бьорген. Серебряные награды выиграли представительницы Швеции Анна Хог, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон и Стина Нильссон, прошедшие дистанцию за 51 минуту, 26,3 секунды.

«Прекрасное выступление, – отметил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – В женской эстафете у нас не было олимпийских медалей с 2006 года. Наши вчерашние юниорки сегодня уверенно боролись за награды с сильнейшими лыжницами планеты. Поздравляю наших спортсменок с олимпийской «бронзой» и желаю им успеха в следующих гонках!».

Для Юлии Белоруковой медаль в эстафете стала второй бронзовой наградой на Играх-2018, ранее она заняла третье место в спринте. Кроме того, в активе российских лыжников бронзовые медали Александра Большунова в спринте и Дениса Спицова в гонке на 15 км свободным стилем.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Наталью Непряеву, Юлию Белорукову, Анастасию Седову, Анну Нечаевскую и тренеров российских спортсменок с «бронзой» XXIII Олимпийских зимних игр и желает новых спортивных достижений и ярких побед!

Фото: Алексей Филиппов/ РИА «Новости»

Пресс-служба Минспорта России

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