MIL OSI – Source: Government of France – Press Release/Statement

Headline: Déplacement à Lyon – 19/02/2018

Le Premier ministre, Edouard PHILIPPE, se rendra à Lyon accompagné de M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, pour rencontrer et échanger avec les acteurs d’initiatives et d’expérimentations menées localement en faveur de l’intégration des réfugiés et, plus largement, des étrangers arrivant en France.

A cette occasion, le député Aurélien TACHE remettra au Premier ministre son rapport « pour une politique ambitieuse d’intégration des étrangers arrivant en France ». Ce rapport fait suite à la mission qu’il a reçue du Premier ministre dans le cadre du plan d’action pour garantir le droit d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires.

Déroulé prévisionnel :

16h00 : Arrivée du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur à la Direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration10 rue Juliette Récamier, 69006 Lyon

Toute presse accréditéeRencontres et échanges avec des réfugiés

Pool presseTable ronde avec les acteurs en charge de l’accompagnement des réfugiés

Pool presse17h00 : Remise du rapport parlementaire du Député Aurélien TACHE sur la refonte de la politique d’intégration

Pool TV + pool photos + radios + rédacteursDiscours du Premier ministre

Pool TV + pool photos + radios + rédacteurs

Dispositif presse :

Merci de bien vouloir vous accréditer avant ce lundi 19 février 2018 à 11h00 à : communication@pm.gouv.fr en précisant la ou les séquences à laquelle/auxquelles vous participerez et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité.



SEQUENCE 1 :

Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard à 15h30 au 10 rue Juliette Récamier, 69006 Lyon.



SEQUENCE 2 :

Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard à 16h30 au 18 rue de Bonnel, 69003 Lyon.

Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement.



Transports:

Aller TGV le 19/02 : départ 12h59 Paris – Gare de Lyon – arrivée 14h56 Lyon Part-Dieu

Retour TGV le 19/01 : départ 18h34 Lyon Part-Dieu – arrivée 22h31 Paris Gare de LyonPOOL TV: TF1

Contacts: 01 42 75 50 78/79 – 01 42 75 80 15communication@pm.gouv.frNote aux rédactions – Premier ministre – Déplacement à Lyon- 19/02/2018

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.