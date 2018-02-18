MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport – Headline: Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов – серебряные призёры XXIII Олимпийских зимних игр в лыжной эстафете

Сегодня, 18 февраля, в Пхёнчхане (Республика Корея) на XXIII Олимпийских зимних играх российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов, выступающие на Играх-2018 под нейтральным флагом в статусе олимпийских атлетов из России, завоевали серебряную медаль в эстафетной гонке 4 х 10 км.

Российские лыжники прошли 40 км с результатом 1 час 33 минуты 14,3 секунды. Победителями стали спортсмены из Норвегии: Дидрик Тёнсет, Мартин Сундбю, Симен Крюгер и Йоханнес Клэбо, которые показали время – 1 час 33 минуты 4,9 секунды. «Бронзу» взяли представители Франции Жан-Марк Гайяр, Морис Манифик, Клемент Парисс и Адриен Бкашайдер, преодолевшие дистанцию за 1 час 33 минуты 41,8 секунды.

«Наши лыжники продолжают радовать болельщиков наградами, – отметил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Великолепный результат! На протяжении всей гонки россияне были в числе лидеров, несмотря на то, что их соперниками были более опытные и титулованные лыжники. Поздравляю от всей души ребят с отличным выступлением и серебряной медалью! Они – молодцы!».

Ранее Александр Большунов выиграл «бронзу» в спринте, а Денис Спицов стал третьим в гонке 15 км свободным стилем. Кроме того, в активе российских лыжников бронзовые медали Юлии Белоруковой в спринте и женской команды в эстафете 4 х 5 км.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина, Дениса Спицова и тренеров российских лыжников с серебряной наградой XXIII Олимпийских зимних игр и желает новых спортивных успехов и красивых побед!

Фото: Владимир Астапкович и Александр Вильф /оба – РИА «Новости»

Пресс-служба Минспорта России

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