Iran – Accident d’avion – Déclaration de la porte-parole (18.02.18)

C’est avec tristesse que nous avons appris l’accident d’un avion de ligne iranien ce jour dans les monts Zagros, qui aurait coûté la vie à l’ensemble des passagers et de l’équipage. La France assure les autorités et le peuple iraniens de sa solidarité dans cette difficile épreuve.

MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

