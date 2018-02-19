MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Встреча с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко
Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе. В.Путин: Сергей Георгиевич,
добрый день! Слушаю Вас, что у вас в регионе происходит,
каких результатов добились?С.Левченко: Если говорить об основных
итогах, то у нас за последние два года рост индекса
промышленного производства, и инвестиции растут –
окончательные цифры по инвестициям за прошлый год ещё не подбиты, но рост будет обязательно.По объёмам
ВРП – за два года на 9,4 процента вырос
валовой региональный продукт. Одновременно растёт и консолидированный бюджет:
164 миллиарда – рекордный бюджет за все годы; и в прошлом году тоже был рекордный.
Основные драйверы – это налог на прибыль, он у нас вырос почти на семь миллиардов
рублей, и налог на доходы физических лиц.
Заработная плата растёт по региону, поэтому неплохой результат. Есть и менее важные вещи, но хотел бы отметить, что мы за два года почти в два
раза увеличили отчисления в федеральный
бюджет – было 90 миллиардов, сейчас 180, и, соответственно,
этот коэффициент, когда на рубль поступивших федеральных
средств у нас дополнительно 11 рублей
мобилизовано.Если говорить по объёму уже расходуемых средств, то мы за два года в 3,8 раза увеличили [средства] на строительство и ремонт социальных
объектов: 208 объектов на селе за 2017 год
построено и отремонтировано – это тоже примерно в 2,5 раза больше, чем за предыдущий.Помогли в прошлом году достаточно серьёзно: почти девять миллиардов рублей выделили
муниципальным бюджетам. Помогли в каком плане – увеличили их заинтересованность: налог по УСН [упрощённой системе налогообложения] – 30 процентов оставили [в бюджетах
муниципалитетов], программы разные, необходимые
для области. И, таким образом, муниципальные бюджеты у нас средства получили. В.Путин: Отчего госдолг не меняется?С.Левченко: А он у нас достаточно маленький. При 160 с лишним миллиардах рублей порядка 11 процентов –
очень маленький.В.Путин: Но он же не снизился?С.Левченко: Снизился немного за прошлый год, но тут мы его держим
для того, чтобы можно было варьировать.В.Путин: Вы попали в программу поддержки
регионального бюджета?С.Левченко: Да, порядка 700 миллионов
мы получаем за счёт того, что у нас
снижается долг.В.Путин: Понятно. Деньги получите?С.Левченко: Да, конечно, не столько, сколько мы платим, тем не менее. Лесной комплекс. Вы знаете, у нас он
один из основных – у нас самая большая лесосека в России. Занимаем первое место
по рубке древесины: свыше 34 миллионов
кубических метров древесины в прошлом году мы срубили и обработали. И в два
раза увеличили налоговые поступления по лесному комплексу: за два года с трёх до более пяти миллиардов рублей. Про задолженность по заработной
плате. Мы снизили в шесть раз – со 170 до 23
миллионов. При этом, конечно, мы по бюджету
задолженностей не допускаем.В.Путин: Это очень хорошо. Как хоккей с мячом? Развивается?С.Левченко: Мы регулярно в тройке призёров. У нас самая большая
посещаемость из всех команд Российской
Федерации.В.Путин: Знаю.С.Левченко: Конечно, выходить на первое место очень непросто, потому что летом, Вы
знаете, особо не потренируешься, а зимой, особенно в этом году, три недели за 30, за 40 градусов, тоже особо…В.Путин: …не побегаешь.С.Левченко: Не побегаешь, да. Хотя болельщиков
при любой погоде достаточно много, приходят. Поэтому
мы немного рискнули, и в прошлом году я дал задание проектировщикам, чтобы они
начали проектировать [крытый ледовый стадион]. Предпроектные проработки все сделали, организация – та, которая строит объекты в Красноярске. Они изготавливают из деревянных конструкций, изготавливают в Нижнем Новгороде; сама организация кемеровская,
но она, наверное, практически единственная, которая у нас может так хорошо
строить.Мы запланировали вместе с международной федерацией в 2020 году провести
чемпионат мира [по хоккею с мячом] у нас.
Конечно, это «трудная» возможность, но, наверное, мы можем успеть, мы готовы софинансировать, если вы нам
поможете.В.Путин: Сколько?С.Левченко: Шесть миллиардов. В.Путин: Это должна быть федеральная часть или всего?С.Левченко: Нет, это общая.В.Путин: Поможем. Давайте это
сделаем.
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