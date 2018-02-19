MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin – Headline: Встреча с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко

Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе. В.Путин: Сергей Георгиевич,

добрый день! Слушаю Вас, что у вас в регионе происходит,

каких результатов добились?С.Левченко: Если говорить об основных

итогах, то у нас за последние два года рост индекса

промышленного производства, и инвестиции растут –

окончательные цифры по инвестициям за прошлый год ещё не подбиты, но рост будет обязательно.По объёмам

ВРП – за два года на 9,4 процента вырос

валовой региональный продукт. Одновременно растёт и консолидированный бюджет:

164 миллиарда – рекордный бюджет за все годы; и в прошлом году тоже был рекордный.

Основные драйверы – это налог на прибыль, он у нас вырос почти на семь миллиардов

рублей, и налог на доходы физических лиц.

Заработная плата растёт по региону, поэтому неплохой результат. Есть и менее важные вещи, но хотел бы отметить, что мы за два года почти в два

раза увеличили отчисления в федеральный

бюджет – было 90 миллиардов, сейчас 180, и, соответственно,

этот коэффициент, когда на рубль поступивших федеральных

средств у нас дополнительно 11 рублей

мобилизовано.Если говорить по объёму уже расходуемых средств, то мы за два года в 3,8 раза увеличили [средства] на строительство и ремонт социальных

объектов: 208 объектов на селе за 2017 год

построено и отремонтировано – это тоже примерно в 2,5 раза больше, чем за предыдущий.Помогли в прошлом году достаточно серьёзно: почти девять миллиардов рублей выделили

муниципальным бюджетам. Помогли в каком плане – увеличили их заинтересованность: налог по УСН [упрощённой системе налогообложения] – 30 процентов оставили [в бюджетах

муниципалитетов], программы разные, необходимые

для области. И, таким образом, муниципальные бюджеты у нас средства получили. В.Путин: Отчего госдолг не меняется?С.Левченко: А он у нас достаточно маленький. При 160 с лишним миллиардах рублей порядка 11 процентов –

очень маленький.В.Путин: Но он же не снизился?С.Левченко: Снизился немного за прошлый год, но тут мы его держим

для того, чтобы можно было варьировать.В.Путин: Вы попали в программу поддержки

регионального бюджета?С.Левченко: Да, порядка 700 миллионов

мы получаем за счёт того, что у нас

снижается долг.В.Путин: Понятно. Деньги получите?С.Левченко: Да, конечно, не столько, сколько мы платим, тем не менее. Лесной комплекс. Вы знаете, у нас он

один из основных – у нас самая большая лесосека в России. Занимаем первое место

по рубке древесины: свыше 34 миллионов

кубических метров древесины в прошлом году мы срубили и обработали. И в два

раза увеличили налоговые поступления по лесному комплексу: за два года с трёх до более пяти миллиардов рублей. Про задолженность по заработной

плате. Мы снизили в шесть раз – со 170 до 23

миллионов. При этом, конечно, мы по бюджету

задолженностей не допускаем.В.Путин: Это очень хорошо. Как хоккей с мячом? Развивается?С.Левченко: Мы регулярно в тройке призёров. У нас самая большая

посещаемость из всех команд Российской

Федерации.В.Путин: Знаю.С.Левченко: Конечно, выходить на первое место очень непросто, потому что летом, Вы

знаете, особо не потренируешься, а зимой, особенно в этом году, три недели за 30, за 40 градусов, тоже особо…В.Путин: …не побегаешь.С.Левченко: Не побегаешь, да. Хотя болельщиков

при любой погоде достаточно много, приходят. Поэтому

мы немного рискнули, и в прошлом году я дал задание проектировщикам, чтобы они

начали проектировать [крытый ледовый стадион]. Предпроектные проработки все сделали, организация – та, которая строит объекты в Красноярске. Они изготавливают из деревянных конструкций, изготавливают в Нижнем Новгороде; сама организация кемеровская,

но она, наверное, практически единственная, которая у нас может так хорошо

строить.Мы запланировали вместе с международной федерацией в 2020 году провести

чемпионат мира [по хоккею с мячом] у нас.

Конечно, это «трудная» возможность, но, наверное, мы можем успеть, мы готовы софинансировать, если вы нам

поможете.В.Путин: Сколько?С.Левченко: Шесть миллиардов. В.Путин: Это должна быть федеральная часть или всего?С.Левченко: Нет, это общая.В.Путин: Поможем. Давайте это

сделаем.

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