MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Воронежской области суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении владельца незаконного зоопарка

Сегодня, 19 февраля 2018 года, Семилукским районным судом Воронежской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего Михаила Харина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что Харин на территории своего домовладения в селе Семилуки организовал предпринимательскую деятельность по содержанию зоопарка. В целях разнообразия экспозиционной зоны зоопарка мужчина разместил в нем медведя.

Однако прочность конструкции вольера, в котором содержалось животное, не соответствовала установленным требованиям. Периметр границы территории зоопарка не был обнесен оградой высотой не менее 4 метров. В зоне экспозиции медведя не установлены ограждения, исключающие выход дикого животного из замкнутого пространства.

Более того, в нарушение Градостроительного кодекса РФ, в органы местного самоуправления с заявлением о получении разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию вольера для содержания диких животных Харин не обращался.

Вследствие необеспечения злоумышленников безопасности оказываемых услуг по содержанию зоопарка 15 октября 2017 года медведь покинул территорию зоопарка. После чего животное направилось на соседний приусадебный участок, где напало на 86-летнего пенсионера, причинив ему телесные повреждения, повлекшие смерть.

После произошедшего местные жители вызвали сотрудников полиции, которые ликвидировали дикое животное.

Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры района, назначил Харину наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.