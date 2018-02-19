MIL OSI – Source: Gazprom in Russian – Headline: В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» стартовал новый спортивный сезон

19 февраля 201817 февраля в Ноябрьске состоялось торжественное открытие Спартакиады ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В ней участвует 16 команд структурных подразделений предприятия. Победителей определят в двух группах: среди коллективов основного и вспомогательного производства.

Приветствуя участников, главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Алексей Кононов пожелал командам успешно преодолеть все этапы соревнований, показать отличную подготовку и пройти этот сезон без травм.

Соревнования пройдут по 13 видам спорта. В выходные уже состоялись первые старты. Участники Спартакиады состязались в плавании, дартсе, шахматах и гиревом спорте. Кроме того, более ста работников предприятия приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 7 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатного.

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на Камчатке, Урале и в Якутии. В составе предприятия — 5 газовых промыслов и 3 газопромысловых управления. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является участником государственной Восточной газовой программы — предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).

На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО).

В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Коллектив насчитывает свыше 4000 человек. Главный офис находится в Ноябрьске.

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