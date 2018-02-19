MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Томской области прокуратура добилась обращения в государственную собственность дорогостоящего имущества, приобретенного чиновником на неустановленные доходы

Прокуратура г. Томска провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции работниками налоговой службы.

Установлено, что государственным налоговым инспектором ИФНС России по г. Томску и ее супругом в 2014 году приобретена квартира стоимостью 3 млн. 180 тыс. руб. При этом доходы государственной служащей и членов ее семьи не позволяли ей совершить такую дорогостоящую сделку.

Согласно законодательству о противодействии коррупции имущество, приобретенное должностными лицами на неустановленные доходы, подлежит изъятию в государственную казну.

В этой связи прокурор города обратился в суд с иском об изъятии у должностного лица указанной выше квартиры в доход государства.

При этом уже на стадии подготовки к судебному разбирательству прокуратура столкнулась с активным противодействием ответчика, направленным на сокрытие имущества, подлежащего изъятию. Заключенный с этой целью договор дарения спорной квартиры по иску прокуратуры признан недействительным (ничтожным).

По итогам судебного рассмотрения Советский районный суд г. Томска удовлетворил исковые требования прокурора, обратив квартиру в доход государства.

Судебное решение в законную силу не вступило.

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