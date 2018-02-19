MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Туле состоится совещание при Генеральном прокуроре Российской Федерации по вопросам защиты прав инвесторов

В Туле 21 февраля 2018 года состоится совещание при Генеральном прокуроре Российской Федерации по вопросам защиты прав инвесторов в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах.

Ожидается, что в работе примут участие Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев, Министр Российской Федерации Михаил Абызов, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, представители организаций и общественных объединений по защите прав предпринимателей, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, начальники подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов, Московский, Приволжский, Северо-Западный и Южный транспортные прокуроры, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации.

Участники мероприятия обсудят результаты работы по ликвидации административных барьеров и обеспечению средствами прокурорского надзора прав и законных интересов инвесторов.

С основным докладом выступит первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман.

Место проведения совещания: г. Тула, Кремль, начало в 12:00, окончание 14:00.

Для аккредитации направлять данные по адресу: pressa@tularegion.ru

Информация по тел. 8-4872-24-53-16.

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