MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Челябинской области по инициативе прокуратуры начальник муниципального учреждения уволен в связи с утратой доверия

Прокуратура Чесменского района Челябинской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что начальник муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Чесменского района Челябинской области» получила денежные средства в виде взятки в размере 200 тыс. рублей за совершение действий, способствовавших получению взяткодателем стимулирующей надбавки в максимально возможном размере.

В настоящее время следственными органами в отношении указанного лица возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По результатам проверки прокуратура района внесла представление начальнику муниципального казенного учреждения «Управление культуры администрации Чесменского района» Челябинской области с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства, поставив вопрос о прекращении трудовых отношений с начальником муниципального учреждения.

По требованию прокуратуры начальник муниципального казенного муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Чесменского района Челябинской области» уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Ранее по требованию прокуратуры директор муниципального казенного учреждения «Центральный дом культуры» уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия за передачу указанной взятки.

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