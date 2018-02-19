MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: На севере Камчатки после вмешательства прокуратуры работникам районной больницы оплатили проезд в отпуск

Прокуратура Пенжинского района Камчатского края провела проверку исполнения трудового законодательства в части исполнения трудового законодательства в ГБУЗ «Пенжинская районная больница».

Установлено, что вопреки требованиям закона шестерым работникам с октября 2017 года не выплачена стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска на общую сумму 535 тысяч рублей.

В связи с этим прокуратура района 13 февраля 2018 года внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства главному врачу больницы, которое рассмотрено в тот же день и удовлетворено.

В настоящее время всем работникам расходы по оплате проезда в отпуск оплачены в полном объеме. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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