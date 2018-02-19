MIL OSI – Source: Central Bank of the Russian Federation – Headline: Об издании Банком России методических рекомендаций (19.02.2018)

В развитие подходов, предусмотренных методическими рекомендациями Банка России от 21.07.2017 № 18-МР, по выявлению и пресечению кредитными организациями деятельности клиентов, совершающих сомнительные операции, 16.02.2018 Банк России издал методические рекомендации № 5-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Методические рекомендации № 5-МР выпущены с целью оказания кредитным организациям помощи в оценке операций клиентов на предмет наличия в их действиях признаков, указывающих на осуществление расчетов в целях ухода от уплаты НДС в бюджетную систему Российской Федерации либо намеренного занижения размера таких платежей.

Также в методических рекомендациях № 5-МР приведен перечень характерных направлений деятельности клиентов и отраслей экономики, в которых часто используются схемы расчетов, направленные на незаконную неуплату (возмещение) НДС, и даны рекомендации по работе с клиентами, вызывающими подозрения в осуществлении ими незаконных действий, связанных с уплатой НДС.

Методические рекомендации № 5-МР разработаны Банком России во взаимодействии с ФНС России с учетом результатов надзорной деятельности Банка России, правоприменительной практики, контрольной и надзорной деятельности ФНС России и согласованы с ФНС России.

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