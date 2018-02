MIL OSI – Source: Government of France – Press Release/Statement

Headline: Entretien du Premier ministre avec Frédéric SAINT GEOURS, Guillaume PEPY et Patrick JEANTET

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre s’entretiendra avec

M. Frédéric SAINT GEOURS, président du conseil de surveillance de SNCF,

M. Guillaume PEPY, président du directoire de SNCF et

M. Patrick JEANTET, président directeur général de SNCF Réseau

en présence de Mme Elisabeth BORNE, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports

Lundi 19 février 2018 à 8h00

Hôtel de Matignon

