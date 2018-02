Le Major Général de la Marine en déplacement en Australie pour les rencontres d’état-major

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Le Vice-amiral d’escadre Denis Béraud, Major Général de la Marine était en déplacement en Australie du 5 au 7 février pour les rencontres d’état-major Marine entre la France et l’Australie. – Défense et Sécurité

