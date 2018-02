Pologne – Q&R – Extrait du point de presse (19.02.18)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Q – Bonjour, quelle est votre réaction aux propos du premier ministre polonais Mateusz Morawiecki qui a laissé entendre samedi à Munich que des Juifs avaient été complices de la Shoah, en parlant « d’auteurs juifs » ? R – Comme le ministre de l’Europe et des affaires étrangères l’a dit et comme l’a rappelé hier Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes, la France est attachée à la mémoire de la Shoah, à sa préservation, à sa transmission et à son respect partout dans le monde. Ce principe (…)

MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

