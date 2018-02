Turquie – Q&R – Extrait du point de presse (19.02.18)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Q – Quelle est votre réaction à la suite de la libération de Denis Yücel et de la condamnation à perpétuité de six autres journalistes ? R – Nous nous réjouissons de la sortie de prison du journaliste germano-turc, M. Deniz Yücel. Comme l’a rappelé le président de la République à l’issue de son entretien avec son homologue turc, le 5 janvier, la liberté d’opinion, d’expression, de conscience, fait partie des exigences de la vie démocratique. À cet égard, nous sommes préoccupés par la condamnation (…)

