Union européenne – Participation de Jean-Baptiste Lemoyne à la réunion informelle des ministres chargés du développement (Bruxelles, 20.02.18)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer .

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, participera à la réunion informelle des ministres du développement de l’Union européenne, qui se tiendra à Bruxelles le 20 février autour de la Haute représentante et en présence du Commissaire Mimica.

MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

You are here:

You might also like...