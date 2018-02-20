MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Астраханской области вынесен приговор арендодателю квадроциклов, по вине которого подросток получил тяжкий вред здоровью

Икрянинский районный суд Астраханской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Судом установлено, что в 2017 году мужчина совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставили в прокат за денежные средства 12-летнему мальчику самоходное мототранспортное средство (квадроцикл), которое не отвечало требованиям безопасности и могло использоваться только лицами, достигшими 16-летнего возраста, имеющими права на управление моторанспортным средством.

Подросток не справился с управлением квадроцикла и наехал на столб линии электропередач, получив тяжкий вред здоровья.

Суд назначил указанному гражданину наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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