MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Ингушетии по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего регионального министра экономического развития

Прокуратура Республики Ингушетия провела проверку законности передачи в аренду ООО «Молоко Ингушетии» мясо-молочного комплекса и земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в с.п. Сагопши Малгобекского района.

Установлено, что министерством имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия с ООО «Молоко Ингушетии» в феврале 2015 года для размещения сельскохозяйственного производства сроком на 49 лет заключен договор аренды земельного участка, площадью более 13 млн. кв. метров. В марте 2015 года сроком на 5 лет также заключен договор аренды указанного мясомолочного комплекса на 800 голов скота. При этом, общий годовой размер арендной платы определен в сумму около 14 млн. рублей.

Вместе с тем в апреле того же года, министром экономического развития Республики Ингушетия было незаконно выдано свидетельство о соответствии ООО «Молоко Ингушетии» статусу организации, осуществляющей инвестиционную деятельность на территории региона, полностью освобождающее его от арендной платы за здания, сооружения и оборудование мясомолочного комплекса и на 95% снижающего аренду за используемые земельные участки.

Таким образом, бюджету Республики Ингушетия был причинен материальный ущерб, выразившийся в неполном внесении ООО «Молоко Ингушетии» за период 2015-2017 г. платежей за аренду земельного участка и мясомолочного комплекса, на общую сумму более 27 млн. рублей.

Прокуратурой республики в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица.

По результатам их рассмотрения в отношении бывшего министра экономического развития Республики Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий в виде значительного материального ущерба).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора республики.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.