MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Москве перед судом предстанут трое бывших сотрудников одной из столичных налоговых инспекций, обвиняемые в получении взятки в особо крупном размере

Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих бывших сотрудников одной из столичных налоговых инспекций – заместителя начальника, и.о. начальника отдела выездных налоговых проверок, старшего государственного налогового инспектора. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, указанные лица, занимая руководящие должности в одной из столичных ИФНС, обладая широким кругом прав и полномочий, в том числе властного характера, в феврале 2016 года вступили в сговор, направленный на получение взятки от руководства коммерческой компании за совершение незаконного бездействия. Так, в случае выявления в ходе выездной проверки нарушений законодательства о налогах и сборах в правильности их исчисления и уплаты, обвиняемые за денежное вознаграждение обещали указать в акте проверки данные о снижении сумм доначислений налогов и сборов в бюджет Российской Федерации.

Действуя по предварительному сговору с соучастниками, старший государственный налоговый инспектор, согласно отведенной ему роли, в ходе приемки документов сообщил главному бухгалтеру коммерческой компании о наличии подозрений в правильности исчисления и уплаты налогов и сборов в размере 40 млн. рублей. После чего он предложил бухгалтеру, а затем и генеральному директору компании снизить сумму доначислений за взятку в размере 10 млн. рублей.

Однако коммерсант от предложения отказался, о чем инспектор доложил и.о. начальника отдела выездных налоговых проверок, которая впоследствии пригласила к себе генерального директора компании для беседы. Она подтвердила требования о передаче денег в виде взятки за снижение сумм доначислений обществу налогов и сборов до 2 млн. рублей. При этом в ходе встречи была достигнута договоренность о передаче ей коммерсантом 3 млн. рублей для последующей передачи заместителю начальника инспекции.

В дальнейшем, злоумышленница дала указание старшему инспектору подготовить проект акта выездной налоговой проверки компании, согласно которому сумма доначисления недоимки в бюджет Российской Федерации составила 1,8 млн. рублей.

В июле 2016 года женщина была задержана в ходе оперативных мероприятий при получении от генерального директора компании 10 тыс. рублей и муляжа денежных средств эквивалентных 2,9 млн. рублей. На следующий день в ходе оперативных мероприятий при получении денежных средств в своем кабинете был задержан заместитель начальника налоговой инспекции.

Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Двое обвиняемых содержатся под стражей, в отношении одного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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