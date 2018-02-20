MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Пскове по требованию прокурора работникам предприятия выплачен долг по зарплате

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения прав работников общества с ограниченной ответственностью «Псковгеокабель» на своевременное получение заработной платы.

Установлено, что 347-м работникам предприятия не выплачена заработная плата за декабрь 2017 года на общую сумму более 7,4 млн рублей.

В этой связи заместителем прокурора города в адрес руководителя ООО «Псковгеокабель» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном ст. 236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику).

Также в отношении директора предприятия прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП Российской Федерации (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.