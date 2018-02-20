MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office – Headline: В Тульской области по требованию прокуратуры сироте предоставлена квартира

Прокуратура Арсеньевского района Тульской области провела проверку по обращению гражданки, относящейся к числу лиц из числа детей-сирот.

Установлено, что распоряжением министерства труда и социальной защиты Тульской области заявительница была включена в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

На момент проведения проверки девушка не была обеспечена жилым помещением, а также не имела своего жилья.

В связи с этим прокуратурой района в Советский районный суд г. Тулы направлено исковое заявление об обязании министерства труда и социальной защиты Тульской области предоставить девушке жилое помещение специализированного жилищного фонда Тульской области.

Требования прокурора решением суда удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время заявительнице предоставлено жилое помещение в г. Туле.

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