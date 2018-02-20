MIL OSI – Source: Russia Ministry of Energy – Headline: Об обеспечении надежного электроснабжения объектов, задействованных при проведении выборов Президента Российской Федерации

Для организации надежной работы объектов топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, организации взаимодействия с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, а также оказания содействия избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации Минэнерго России и Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральным штабом) реализуется комплекс мер, направленных на снижение рисков возникновения нарушений электроснабжения помещений для голосования, в том числе резервных пунктов для голосования, и избирательных комиссий всех уровней.

В настоящее время реализуются мероприятия подготовительного этапа, основным содержанием которого является:

нормативное правовое регулирование и решение организационных вопросов

Издан приказ Минэнерго России от 28.12.2017 № 1240

«Об обеспечении надежной работы объектов электроэнергетики в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации»; заместителем Министра энергетики Российской Федерации Андреем Черезовым утвержден План организационно-технических мероприятий; проведены совместные заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Минэнерго России, штабов по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Российской Федерации и организаций ТЭК; организовано взаимодействие с Центральной избирательной комиссией России по вопросам информационного взаимодействия и организации дежурства ответственных должностных лиц.

выполнение практических мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения

С этой целью в организациях электроэнергетики выполняются мероприятия по приведению в повышенную готовность аварийных бригад к действиям в случаях аварийных и чрезвычайных ситуаций; обеспечению готовности резервных источников питания, специальной техники и аварийного запаса материалов; усилению пожарной безопасности объектов и режима охраны; проведению внеплановых профилактических работ в энергоузлах; проверке функционирования «горячих линий» по оповещению населения о нарушениях энергоснабжения и сроков окончания аварийно-восстановительных работ.

Дополнительно Ситуационно-аналитическим центром Минэнерго России организовано взаимодействие и информационный обмен об оперативной обстановке и состоянии объектов с организациями нефтегазовой и угольной отраслей ТЭК.

Кроме того, САЦ Минэнерго России совместно с ЦИК России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проводится работа по формированию базы данных об электроустановках, осуществляющих электроснабжение избирательных участков и контактных данных ответственных должностных лиц. Одновременно завершается разработка специального программного обеспечения и интерактивной карты, отражающей реальную ситуацию по электроснабжению избирательных участков и комиссий.

Вопрос организации надежного электроснабжения избирательных участков и комиссий находится на постоянном контроле Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), Минэнерго России и руководства электросетевых компаний.

19 февраля 2018 г. представители Минэнерго России выступили с докладом в ЦИК России на совещании с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по вопросу обеспечения устойчивого электроснабжения избирательных участков. По итогам совещания заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Булаев отметил: «Взаимодействие будет полезным. В день голосования в здании ЦИК будет функционировать штаб с участием представителей МЧС, МВД и Минэнерго. Необходимо выстраивать работу».

Таким образом, намеченные организационно-технические мероприятия охватят все помещения избирательных комиссий на территории Российской Федерации, которых насчитывается более 97 тысяч, из них более 45 тысяч будут оснащены средствами видеонаблюдения.

Заблаговременная подготовка к предстоящим выборам и комплекс превентивных мероприятий позволяет не допустить длительных аварийных отключений электроснабжения 18 марта 2018 года и минимизировать риски нарушения избирательного процесса в стране.

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